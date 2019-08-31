COMMUNIQUE SDE

LA SENEGALAISE DES EAUX (SDE) INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU POSTE ELECTRIQUE HAUTE TENSION DE SAKAL PAR LA SENELEC, PREVUS LE SAMEDI 31AOUT 2019,UNE PARTIE DES D’OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE POMPAGE DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU DE DAKAR SERONT L’ARRÊT OU EN BAISSE DE CAPACITE.
LA DISTRIBUTION D’EAU CONNAITRA DONC DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAUDURANT CETTE JOURNEE DANS LES ZONES SUIVANTES :
LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT A LA NORMALE A PARTIR DE LA FIN DES TRAVAUX PREVUE A 17H.
UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES SERA MIS EN PLACE DANS LES QUARTIERS LES PLUS TOUCHES PAR LES PERTURBATIONS.
LA SENEGALAISE DES EAUX S’EXCUSE AUPRES DE SES CLIENTS POUR CES DESAGREMENTSTOTALEMENT INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.
POUR TOUT AUTRE BESOIND’INFORMATIONS, APPELER AU 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT).
LA DISTRIBUTION D’EAU CONNAITRA DONC DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAUDURANT CETTE JOURNEE DANS LES ZONES SUIVANTES :
- RUFISQUE ET ENVIRONS
- DAKAR BANLIEUE (y compris Thiaroye et Guédiawaye)
- DAKAR-VILLE
- LES LOCALITES DES REGIONS DE LOUGA ET THIES ALIMENTEES PAR LES CONDUITES DU LAC DE GUIERS
LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT A LA NORMALE A PARTIR DE LA FIN DES TRAVAUX PREVUE A 17H.
UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES SERA MIS EN PLACE DANS LES QUARTIERS LES PLUS TOUCHES PAR LES PERTURBATIONS.
LA SENEGALAISE DES EAUX S’EXCUSE AUPRES DE SES CLIENTS POUR CES DESAGREMENTSTOTALEMENT INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.
POUR TOUT AUTRE BESOIND’INFORMATIONS, APPELER AU 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT).