COMMUNIQUE CONJOINT TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’USINE DE KEUR MOMAR SARR

LA SENEGALAISE DES EAUX (SDE) ET LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES) INFORMENT LES POPULATIONS QUE L’ENTREPISE SADE PROCEDERA A DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU SYSTEME DE PROTECTION ANTI-BELIER DE L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE KEUR MOMAR SARR. L’INTERVENTION AURA LIEU LE MERCREDI 24 AVRIL 2019, A PARTIR DE 08 HEURES.
CES TRAVAUX S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UN VASTE PROGRAMME DE SECURISATION DES INSTALLATIONS STRATEGIQUES DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DAKAR A PARTIR DE NGNITH ET KEUR MOMAR SARR EN PASSANT PAR MEKHE.
CES IMPORTANTS TRAVAUX NECESSITENT L’ARRET DE L’USINE ET ENTRAINERONT DES PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION, ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AUX MANQUES D’EAU POTABLE DANS LES ZONES SUIVANTES :
PAR AILLEURS, DU FAIT DE CET ARRET, LA PROPORTION D’EAU VENANT DU LAC DE GUIERS ET DES FORAGES DE LA REGION DE LOUGA SERA REDUITE, COMPARATIVEMENT AUX EAUX ISSUES DES NAPPES FERRUGINEUSES DE POUT ET DAKAR. UN ASPECT PEU HABITUEL DE LA COULEUR DE L’EAU POURRAIT AINSI ETRE NOTE DANS CERTAINES PARTIES DU RESEAU, SANS AUCUN RISQUE SANITAIRE ASSOCIE.
TOUTES NOS EQUIPES SONT D’ORES ET DEJA MOBILISEES POUR REDUIRE AU MINIMUM LES EFFETS DE CES PERTURBATIONS. UN DISPOSITIF DE CAMION-CITERNES ET DE POINTS D’EAU SERA MIS EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES QUARTIERS LES PLUS TOUCHES.
LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT À LA NORMALE DANS LA NUIT DU LUNDI 29 AU MARDI 30 AVRIL 2019.
LA SDE ET LA SONES PRESENTENT LEURS EXCUSES AUX POPULATIONS POUR CES DESAGREMENTS LIES A DES TRAVAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE.
POUR D’AUTRES INFORMATIONS APPELER LE NUMERO VERT 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT).
Dakar, le 22 avril 2019
CES TRAVAUX S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UN VASTE PROGRAMME DE SECURISATION DES INSTALLATIONS STRATEGIQUES DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DAKAR A PARTIR DE NGNITH ET KEUR MOMAR SARR EN PASSANT PAR MEKHE.
CES IMPORTANTS TRAVAUX NECESSITENT L’ARRET DE L’USINE ET ENTRAINERONT DES PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION, ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AUX MANQUES D’EAU POTABLE DANS LES ZONES SUIVANTES :
- LES LOCALITES ALIMENTEES PAR LES CONDUITES DU LAC DE GUIERS DANS LES REGIONS DE LOUGA ET DE THIES
- RUFISQUE ET ENVIRONS
- DAKAR ET SA BANLIEUE
PAR AILLEURS, DU FAIT DE CET ARRET, LA PROPORTION D’EAU VENANT DU LAC DE GUIERS ET DES FORAGES DE LA REGION DE LOUGA SERA REDUITE, COMPARATIVEMENT AUX EAUX ISSUES DES NAPPES FERRUGINEUSES DE POUT ET DAKAR. UN ASPECT PEU HABITUEL DE LA COULEUR DE L’EAU POURRAIT AINSI ETRE NOTE DANS CERTAINES PARTIES DU RESEAU, SANS AUCUN RISQUE SANITAIRE ASSOCIE.
TOUTES NOS EQUIPES SONT D’ORES ET DEJA MOBILISEES POUR REDUIRE AU MINIMUM LES EFFETS DE CES PERTURBATIONS. UN DISPOSITIF DE CAMION-CITERNES ET DE POINTS D’EAU SERA MIS EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES QUARTIERS LES PLUS TOUCHES.
LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT À LA NORMALE DANS LA NUIT DU LUNDI 29 AU MARDI 30 AVRIL 2019.
LA SDE ET LA SONES PRESENTENT LEURS EXCUSES AUX POPULATIONS POUR CES DESAGREMENTS LIES A DES TRAVAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE.
POUR D’AUTRES INFORMATIONS APPELER LE NUMERO VERT 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT).
Dakar, le 22 avril 2019