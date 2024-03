Bassirou Diomaye Faye : «Que le vainqueur soit félicité…»

«La souveraineté appartient au Peuple. Je viens d’accomplir mon devoir citoyen dans mon village. Je comprends cet engouement et cette ferveur autour de ma personne. L’élection présidentielle est dit-on le rendez-vous d’un homme avec son peuple. Et le peuple attend son jour pour faire son choix. J’appelle au calme parce que seuls les Sénégalais choisissent leur président. Que le vainqueur soit félicité par les autres et que la vie continue pour qu’on puisse retrouver la sérénité.»