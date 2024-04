Banqueroute frauduleuse chez Joni Joni : le verdict est tombé pour Bougane Guèye Dany

Hier, mercredi 24 avril 2024, le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire opposant Bougane Guèye Dany, PDG de D-Media et son employé Jonas Mingou, à la société Small Word. Le tribunal a prononcé la relaxe de Bougane Guèye Dany des accusations de banqueroute frauduleuse présumée et de détournement d’objets saisis. De plus, la demande de dédommagement formulée par Small Word a été rejetée. Small Word avait demandé via son avocat, Me Moussa Konaré, une réparation financière s’élevant à plus de 229 millions F Cfa. Cette somme se décomposait en 118.787.302 F Cfa principalement pour Bougane Guèye Dany, auxquels s’ajoutaient 11.124.000 F Cfa d’intérêts de droit et 100 millions en dommages et intérêts. L’affaire trouve son origine le 20 mai 2020, lorsque Joni Joni fut condamnée par le tribunal de commerce de Dakar à verser plus de 118 millions de francs CFA à Small World, un jugement confirmé par la Cour d’appel de Dakar le 8 octobre 2021. Suite à cela, le 9 février 2021, un huissier, muni de cette décision, s’est rendu à Joni Joni pour saisir des biens, mais a constaté que la société avait déménagé de son siège initial à la cité Keur Gorgui. L’huissier a alors rédigé un procès-verbal de carence pour signaler que les biens sous scellé de Joni Joni avaient été détournés. Face à cette situation, Bougane Guèye Dany avait invoqué un référé sur difficultés pour organiser son insolvabilité, ce qui a mené à des accusations de banqueroute frauduleuse par Small World.