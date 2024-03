Aly Ngouille Ndiaye salue le calme du scrutin à Linguere

Aly Ngouille Ndiaye, participant au processus électoral à Linguere, a exprimé sa satisfaction concernant la sérénité du vote. «Tout se passe bien ! On ne nous signale aucun incident particulier jusqu’ici», a-t-il déclaré tout en incitant la population à voter sans attendre les derniers moments de la journée. Il met en garde contre un possible afflux d’électeurs en après-midi en raison des températures élevées prévues et d’une attente de prolongation du vote.