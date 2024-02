Altercation entre Soul Bang’s et la police à l'AIBD : le ministre guinéen des Affaires étrangères annonce des mesures pour freiner ses tracasseries

L'affaire de l’incident entre Soul Bang et les forces de l’ordre sénégalais atterrit sur la table du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté. Selon le site guinéematin le ministre annonce qu'il va tout faire pour mettre fin aux tracasseries policières des Guinéens au Sénégal. « Je garantis que votre gouvernement sera toujours à vos côtés pour défendre vos droits… Nous allons mettre fin à ces tracasseries policières au Sénégal vis-à-vis des Guinéens », a-t-il déclaré. « Bien qu’il fût 3 h du matin à Addis-Abeba où je suis actuellement, j’ai tenu à prendre en main moi-même cette grave altercation entre des policiers sénégalais et le couple Soul-Manamba. Il s’agit de deux hautes personnalités de notre pays. Une forte équipe de notre ambassade à Dakar leur a porté assistance, et j’ai parlé avec de hautes autorités du Sénégal… Après les explications des deux parties, j’ai proposé au couple Soul-Manamba de choisir entre porter plainte avec l’assistance de notre ambassade ou régler à l’amiable, étant donné qu’il a aussi commis des erreurs, notamment les fameux refus d’obtempérer et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Le couple a choisi le règlement à l’amiable. C’est ce qui vient de se faire », a ajouté le ministre guinéen. À noter que le musicien guinéen Soul Bang's et son épouse Manamba ont eu une altercation avec la police sénégalaise à leur arrivée à l'AIBD. L'artiste a dénoncé des bavures policières et a lancé un live devenu viral sur les réseaux sociaux.