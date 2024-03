Allègement fiscal de la presse : « C'est une fausse solution aux problèmes », (Bassirou Diomaye Faye)

Le candidat Bassirou Diomaye Faye a fait un petit passage dans le bus de la presse pour s'enquérir des conditions de travail des reporters assurant la couverture de la caravane de la coalition. Avec son paquet de dattes, Diomaye en a profité pour rompre le jeûne avec les journalistes. À l'entame de ses propos, il a félicité et encouragé les journalistes pour leur travail et tous les dangers auxquels sont confrontés les jeunes reporters. Toutefois, il promet des solutions efficaces pour améliorer et assainir la presse. « L'éponge fiscale accordée à la presse est une fausse solution aux problèmes car cela encourage les mêmes méthodes », soutiendra Bassirou Diomaye Faye. « À l'instar de la transformation du secteur de l'artisanat comme je l'ai annoncé à Médina Wandifa avec les certificats d'apprentissage, la presse aussi profitera, au même titre, de ce programme de valorisation... » des compétences...