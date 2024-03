Alioune Tine : "Avec l'élection de Diomaye Faye, le Sénégal vient de fermer une page de l'histoire politique"

Bassirou Diomaye Faye a effectué son premier discours face au peuple sénégalais, en tant que président de la République. Pour Alioune Tine, son arrivée ouvre une nouvelle recomposition politique au Sénégal. "Le Sénégal, avec l’élection de Bassirou Diomaye Faye comme Président de la République, vient de fermer une page de l’histoire politique. S’ouvre une recomposition politique faite d’incertitudes et aussi de surprises. Une démocratie de l’imprévisible", a affirmé le fondateur du think tank Afrikajom Center. Alioune Tine conseille également à Bassirou Diomaye Faye de faire de certains axes ses priorités. "Excellence PR Bassirou Diomaye Faye, la réconciliation nationale est une priorité. Elle passe aussi par la Commission Paix, Vérité, Justice, Réconciliation, Pardon et Réparation pour purger les cœurs de la haine et des ressentiments. Merci d’avoir démissionné des instances du parti", a noté Alioune Tine.