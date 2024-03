Afrique du Sud : Au moins 45 morts dans un accident de bus

En Afrique du Sud, 45 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation. Un bus qui transportait des fidèles chrétiens à destination d’un festival de Pâques a sauté d’un pont sur un col de montagnes vendredi peu après minuit. Un seul survivant, il s’agit d’un enfant de 8 ans. Il est admis aux soins médicaux, selon les autorités de la province du Limpopo qui précisent que l’enfant avait été grièvement blessé. Le gouvernement provincial du Limpopo a déclaré que le bus avait quitté le pont de Mmamatlakala et plongé 50 mètres à contrebas dans un ravin avant de prendre feu. Les opérations de recherche étaient en cours, selon l’administration provinciale, mais de nombreux corps ont été calcinés et difficiles à identifier pour autant, d’autres étaient encore piégés à l’intérieur du véhicule. Les autorités pensent que le bus était en provenance du Botswana voisin pour Moria ; ville qui abrite le siège de l’Église chrétienne sioniste dont le pèlerinage de Pâques attire des centaines de milliers de personnes de toute la sous-région. La ministre des Transports était dans la province du Limpopo pour une campagne de sécurité routière et a modifié ses plans pour visiter la scène de l’accident. Présentant ses condoléances aux familles des victimes, Sindisiwe Chikunga a déclaré qu’une enquête était en cours sur la cause de l’accident.