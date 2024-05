Achat d’un véhicule à 83 millions FCFA : La Cour des comptes n’a pas épinglé Me Moussa Diop

Il y a eu une erreur de rapportage sur l’achat d’une Toyota Land Cruiser à 83 millions FCFA par Dakar Dem Dikk imputé à Me Moussa Diop. 83 millions de francs Cfa, c’est la somme que la société Dakar Dem Dikk, par le biais de son Directeur général sortant, Me Moussa Diop, a décaissée pour l’achat d’un véhicule de marque Toyota Land Cruiser V8 platinium d’une puissance de 18 CV auprès de Universal Auto, sans passer par appel d’offres, avait révélé Le Quotidien qui avait exploité le rapport de la Cour des comptes. La voiture, qui a été acheté le 23 décembre 2020, ne respecte pas l’alinéa 2 de l’article 9 du décret n°2014-696 du 27 mai 2014 fixant la rémunération et les avantages des directeurs généraux ou directeurs et des administrateurs des entreprises du secteur parapublic et autres établissements publics, qui indique : «Un véhicule de fonction unique est mis à la disposition du Directeur général ou du directeur, ainsi qu’une dotation forfaitaire mensuelle maximum de 500 litres de carburant. Ce véhicule ne peut, en aucun cas, être d’une puissance supérieure à 14 CV.» L’achat de ce véhicule n’a pas été du tout imputable à Me Moussa Diop, ex-Dg de 3D. C’est plutôt la gestion de son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla, qui a été épinglée pour l’achat de ce véhicule, rapporte le journal dans sa parution de ce vendredi 10 Mai 2024. Le Quotidien précise qu’il ’est trompé de bonne foi.