Accident mortel à Colobane : le nouveau bilan, les explications du chauffeur et le coup de fil qui a tout changé

Le bilan de l’accident survenu samedi à Colobane s’est alourdi. L’un des deux blessés a succombé à l’hôpital Principal, portant à trois le nombre de morts. Ce dernier se nomme C. Ndiaye. Il a été évacué en même temps que M. Diouf, qui s’en est sorti avec de légères complications. Les deux victimes décédées sur le coup se nomment M. Ndiaye et M. Kane. L’Observateur, qui relaye le nouveau bilan dans son édition de ce lundi, a aussi recueilli le témoignage du chauffeur du camion fou, Modou Guèye. Ce dernier pointe une défection «en pleine circulation» du «tuyau alimentant en air le système de freinage». «J’ai tenté de freiner en vain, regrette-t-il. C’est ainsi que j’ai percuté un véhicule particulier qui roulait devant moi. Pour éviter le pire, j’ai manœuvré en donnant un coup de volant. Malheureusement, j’ai fini sur le trottoir où étaient plusieurs marchands.» Le camion fou est une semi-remorque de marque Renault, qui roulait sur l’Autoroute Seydina Limamoulaye dans le sens Patte d’Oie-Colobane. D’après le récit de son conducteur, le véhicule ne devait pas se trouver à cet endroit au moment du drame. Un coup de fil a tout changé. Modou Guèye rembobine : «J’avais quitté Rufisque plus tôt. Je me suis rendu au Port de Dakar pour récupérer un bon. Sur le chemin du retour, alors que je roulais sur l’autoroute, on m’a joint au téléphone pour me demander de revenir au Port pour récupérer un autre bon qui avait pour destination la région orientale. C’est ainsi que j’ai fait demi-tour en empruntant la voie qui dessert la bretelle de Colobane pour retourner au Port. Malheureusement, mon système de freinage a lâché.» Le chauffeur du camion a été arrêté par les éléments du commissariat central. Poursuivi pour homicide involontaire, il a été placé en garde à vue.