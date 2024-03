Accident de la circulation : Amadou Ba apporte son soutien à Khalifa Sall

Suite à un accident survenu lors de leur caravane à Keur Massar, Malika et Yeumbeul, le mouvement Taxawu Sénégal a déclaré ce mardi la suspension de ses visites de proximité. L'accident a impliqué leur convoi, causant cinq blessés pris en charge à l'hôpital de Pikine. Dans un geste de compassion, Amadou Ba a adressé un message à son antagoniste et aux victimes : « Nos pensées vont à l’endroit des militants et du candidat lui-même en ce moment difficile. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ». Saluant la réactivité des pompiers, le candidat de Benno Bokk Yaakaar a appelé tous les Sénégalais à la prudence, « afin que la campagne se passe dans les meilleures conditions possibles ». Après l'épisode de l’accolade à l'entrée de Vélingara la semaine dernière, cette réaction démontre que la relation entre les deux hommes demeure cordiale malgré l’enjeu du 24 mars.