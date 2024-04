Abus de biens sociaux : le groupe Sunu en zone de turbulences, Huit administrateurs visés par une plainte en Côte d’Ivoire

À un peu moins de deux ans du rappel à Dieu de Papa Pathé Dione, son plus grand legs qu’est le Groupe Sunu est en train de vivre des moments de turbulences. « Une grosse affaire » compromet même les efforts de ce Monsieur très respecté du monde des finances en particulier. L’affaire qui est en lien avec des faits « d’abus de biens sociaux » et « complicité » mêlant une partie de la fratrie Dione, certains hauts dirigeants du Groupe SUNU et la BCI Sénégal fait la Une de l’actualité. L’ensemble du conseil d’administration de la société SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire et une partie de la famille de feu Papa Pathé Dione sont sérieusement inquiétés dans cette histoire « d’abus de bien sociaux ». En effet, les dirigeants ont autorisé en octobre dernier « un versement » de sept cents quarante millions (740 000 000) de francs CFA des fonds de ladite société pour éteindre l’échéance d’une dette personnelle qu’aurait contractée le défunt PDG. Cette « grave violation » est à l’origine d’une saisine en justice auprès du Procureur de la République d’Abidjan. D’après copie de la citation directe déposée auprès du Procureur d’Abidjan le 11 avril dernier, huit (8) administrateurs de SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire sont prévenus dont l’ancien ministre des finances du Sénégal, M. Djibril Ngom. A noter également que M. Pape Mody Ndiaye es nom et es qualité de Directeur Général de la Banque pour le Commerce et l’Industrie Sénégal, succursale de la BCI du Mali est aussi prévenu. Le reste concerne M. Mohamed Lamine Bah, DG du Groupe Sunu et actuel PCA de la BICIS, M. Gildas N’zouba, DG de Sunu Assurance vie Côte d’Ivoire, M. Joël Valodia Amoussou, PCA de SUNU ASSURANCES VIE Côte d’Ivoire par ailleurs Directeur Général délégué du Groupe SUNU. Les sieurs Karim Franck Dione, un des héritiers de feu Pathé Dione et Directeur Général Délégué du Groupe SUNU, Abdou Aziz Guèye décrit comme ancien bras droit de feu Pathé Dione, Saliou Bakayoko, ex DG de SUNU VIE Côte d’Ivoire et Alexandre Atté Ahui ex DG de SUNU IARD Côte d’Ivoire complètent la liste des prévenus.