Abdou Karim Fofana : “Le Sénégal est une grande démocratie et le vote est sacré”

Abdou Karim Fofana après avoir voté ce dimanche au Point E, s’est réjoui de voir que le scrutin se passe pour le mieux. «Nous sommes satisfaits de voir que malgré le Ramadan, les sénégalais sont sortis voter. Le Sénégal est une grande démocratie et le vote est sacré, c’est une tradition », déclare-t-il. Pour le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, dans quelques heures, les résultats de certains pays de la Diaspora vont tomber. « Au-delà du scrutin, nous aurons dans l’après-midi les résultats de la Diaspora et tout se passera dans la transparence », rassure-t-il. Il demande aux acteurs politiques de s’abstenir de donner les résultats qui leurs seront favorables. «Les résultats de la Diaspora seuls ne suffisent pas pour déterminer la tendance», tranche-t-il.