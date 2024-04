(Vidéo) Assemblée nationale : Les vérités de Guy Marius Sagna sur une éventuelle motion de censure

Guy Marius Sagna pense que les débats sur une éventuelle motion de censure contre le Premier ministre Ousmane Sonko n’intéressent pas le peuple. Selon le député, membre de YAW, l’Assemblée nationale a mieux à faire. Cette Institution, dit-il, doit être plus préoccupée par les 10 mois d’arriérés de salaire des travailleurs du FERA, les arriérés de salaire des travailleurs de l’ANPEJ, les 3 mois d’arriérés de salaire des travailleurs de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane… « On doit orienter le débat sur ça et non sur une motion de censure du Premier ministre qui n’a même pas encore fait 2 semaines », a-t-il laissé entendre lors de son face à face avec les journalistes. Par ailleurs, Guy Marius Sagna a confié qu’il a hâte de voir une nouvelle législature avec « des députés qui seront là pour la population et non pour les billets pour la Mecque, pour Rome ou encore pour les « soukeurou koor ».