Université Alioune Diop de Bambey : les étudiants en grève pour dénoncer les coupures d'électricité et d'eau

La Coordination des Amicales de l'Université Alioune Diop (UAD) de Bambey a décrété deux jours de grève pour protester contre les coupures d'électricité et d'eau qui sévissent dans les campus sociaux depuis six jours. Cette décision, prise lors d'une réunion tenue hier mardi, vise à sensibiliser les autorités sur l'urgence de rétablir ces services essentiels pour les étudiants. Le président de la coordination, Oumar Mahawa Sène, a exprimé la frustration des étudiants face à cette situation critique. Selon lui, l'absence prolongée d'électricité et le manque d'eau ont, non seulement, perturbé les activités académiques, mais ont également entraîné la fermeture de l'infirmerie située dans le Campus social numéro 1. À en croire les informations relayées par L’Observateur, en plus de la grève, les étudiants ont décidé de boycotter le paiement des chambres pour une durée indéterminée, en signe de protestation. Ils exigent des autorités universitaires des mesures immédiates pour rétablir l'électricité et l'eau dans les Campus sociaux afin de garantir des conditions d'étude adéquates.