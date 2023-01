Sortie de la 46ème promotion : Antoine Diome annonce le recrutement de 4000 fonctionnaires de police

La police sénégalaise se renforce avec la sortie de la 46eme promotion composée de 1256 policiers dont des commissaires, des officiers, sous-officiers et agents de police. Elle a pour parrain feu Amar Khary Seye, ancien commandant de la police divisionnaire de classe exceptionnelle et compte six gabonais.

Des recrutements à venir

Le ministre de l’Intérieur a annoncé que les efforts de recrutement ‘’seront poursuivis dans les années à venir’’. Selon Senenews, Antoine Felix Diome a annoncé, mardi, le recrutement ‘’très prochainement’’ de plus 4000 fonctionnaires de police.

« J’ai le plaisir d’annoncer ici que très prochainement, on procèdera à un recrutement de plus de 4000 fonctionnaires de police’’, a-t-il déclaré Antoine Diome à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 46ème promotion de la Police nationale.