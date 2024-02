Respect du calendrier républicain : Aar Sunu Election maintient sa marche de demain

Le collectif Aar Sunu Élections bénit la décision du Conseil constitutionnel portant rejet de la décision de reporter l’élection présidentielle jusqu’au 15 décembre 2024. Cependant, la plateforme regroupant des organisations de la société civile compte maintenir la pression en déroulant ainsi sa marche silencieuse de demain à Dakar. Les membres dudit collectif exigent la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. « Nous avons tous apprécié la décision du Conseil constitutionnel annulant cette décision de reporter l'élection présidentielle. Nous nous sommes réjouis en tant que plateforme citoyenne qui est née d'ailleurs à la suite du décret du chef de l’Etat », salue Gaël Babacar Mbaye. Néanmoins, ajoute-t-elle, « le plan d'action va se poursuivre. La marche est maintenue demain de 11 h à 13 h allant du rond-point Sipres à Liberté 6. Le combat, il reste le même, il reste constant. Aujourd'hui, ce que nous exigeons, c’est le terminus 2 avril 2024. C'est de voir en réalité comment, réadapter le calendrier républicain pour que nous puissions rester dans les délais et de pouvoir bien évidemment élire un président de la République le plus rapidement », déclare Mme Mbaye.