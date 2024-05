Rencontre Ousmane Sonko-Ambassadrice de France : Les révélations de Madiambal Diagne

Le journaliste Madiambal Diagne révèle que l'audience que le Premier ministre Ousmane Sonko a accordée à Madame l'Ambassadrice de France au Sénégal, Mme Fages, a été une séance de mise au point de la part de la représentante diplomatique de la France au Sénégal. «L'audience que le PM Sonko a accordée à Mme Fages a été une séance de mise au point. L'ambassadrice de France n'a pas voulu laisser s'installer l'idée que les entreprises françaises ne paieraient pas d'impôt au Sénégal. Elles paient plus de 20 % des recettes fiscales du pays". Le PM l'a admis et a indiqué que l'information n'aurait pas de prise sur l'opinion publique», a écrit le journaliste sur sa page X. Selon lui, également, la série de contacts du PM Sonko avec les ambassadeurs accrédités au Sénégal suscite des débats. Il soutient que les ambassadeurs de grandes nations comme les USA, la France, la Grande-Bretagne et autres avaient demandé une audience au président Bassirou Diomaye Faye et à son PM. «Seul Ousmane Sonko a répondu pour le moment », informe Madiambal Diagne.