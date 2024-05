RAPPORT COUR DES COMPTES 2022 : Les écarts de gestion sous Amadou Ba

En attendant les autres rapports de la Cour des comptes, difficilement accessible pour une petite panne sur le site de l’organe, Emedia a pu consulter celui de la Déclaration générale de conformité de la gestion de 2018. Ce rapport de novembre de 2022 note des manquements énormes du Ministère des Finances et du budget. Avec de fortes recommandations. Il faut bien souligner que c’était sous la direction de Amadou Ba. «La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de demander à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de veiller à la fiabilité des données contenues dans les balances générales des comptes. (…) La Cour rappelle que, conformément à l’article 16 du décret n°2012-92 du 11 janvier 2012 portant Plan comptable de l’Etat, la comptabilité générale de l’Etat doit respecter le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture. Par conséquent, le bilan détaillé d’ouverture d’un exercice doit correspondre exactement au bilan détaillé de clôture de l’exercice précédent. La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de corriger les écarts relevés entre les soldes de la balance de sortie de 2017 et ceux de la balance d’entrée de 2018. La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de veiller à la cohérence des données entre le Compte général de l’Administration des Finances et les comptes des comptables principaux de l’Etat.»