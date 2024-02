Présidentielle 2024 : Boubacar Camara invite les parties prenantes à s’entendre sur l’indication d’une date consensuelle de l’élection

Boubacar Camara se dit satisfait de la décision rendue par Conseil constitutionnel annulant le report de la présidentielle. Le leader du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS/JENGU-TABAX et candidat à l’élection présidentielle soutient que leur attente a été entièrement satisfaite. Il invite toutes les parties prenantes à s’entendre sur un réaménagement du calendrier et sur l’indication d’une date consensuelle de l’élection. « C’est avec une immense satisfaction et beaucoup de fierté que j’accueille la décision historique n° 1/C/2024 rendue ce jeudi 15 février 2024 par le Conseil Constitutionnel du Sénégal. Cette décision a paralysé le décret abrogeant la convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 pour manque de base légale et la loi portant report de l’élection présidentielle au 15 décembre 2024 pour non-conformité avec la Constitution notamment dans ses dispositions sur la durée du mandat présidentiel jugée non révisable suivant une jurisprudence constante », lit-on dans un communiqué. Boubacar Camara exprime sa profonde gratitude envers le peuple sénégalais, qui selon lui, s’est « mobilisé de manière exemplaire depuis le 3 février dernier pour défendre notre charte fondamentale et notre démocratie. Sa détermination et son engagement ont été déterminants dans cette lutte pour la préservation de nos droits démocratiques. La décision du Conseil constitutionnel est un pas décisif vers la restauration de la confiance dans nos institutions et le renforcement de notre démocratie ». Le président du PCS/JENGU-TABAX déplore la perte des vies, des blessés et des dégâts matériels enregistrés. « Je m’incline pieusement devant la mémoire des trois jeunes décédés lors des récentes manifestations, victimes de la brutalité et de l’oppression qui ont accompagné la tentative de report unilatéral des élections traduite par le décret et la loi précités. Leur sacrifice ne sera pas oublié, et je m’engage à poursuivre la lutte pour la justice et la démocratie en leur honneur et à celui de tous les martyrs de l’Etat de droit ». « La poursuite du processus électoral est ordonnée en vue de l’élection d’un nouveau Président de la République avant la date impérative de la fin du mandat du président sortant, le 2 avril 2024 », ajoute-t-il. Pour le rattrapage des jours de campagne électorale perdus du fait de l’interruption illégale du déroulement des opérations électorales, Boubacar Camara invite toutes les « parties prenantes à s’entendre sur un réaménagement du calendrier et sur l’indication d’une date consensuelle de l’élection dans le respect les exigences du Conseil constitutionnel. Le peuple sénégalais attend de nous de lui faciliter l’exercice de son droit souverain de choisir son Président de la République dans la paix et la sérénité ».