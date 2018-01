"Pays de merde" : 78 anciens ambassadeurs américains en Afrique écrivent à Trump

Cher monsieur le président,

En tant qu'anciens ambassadeurs des États-Unis dans 48 pays africains, nous vous écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation concernant les rapports de vos récentes remarques sur les pays africains et pour attester l'importance de nos partenariats avec la plupart des cinquante-quatre pays africains.



L'Afrique est un continent doté d'un grand talent humain et d'une riche diversité, ainsi que d'une beauté extraordinaire et de ressources naturelles presque inégalées. C'est aussi un continent avec des liens historiques profonds avec les États-Unis.



En tant qu'ambassadeurs américains à l'étranger, nous avons vu les cultures africaines complexes et riches, la résilience impressionnante, et la générosité et la compassion à couper le souffle. Même si certaines nations ont été confrontées à des défis, nous avons compté parmi nos contacts des entrepreneurs dynamiques, des artistes talentueux, des activistes engagés, des défenseurs de la nature passionnés et des éducateurs brillants.



Nous avons appris de nouvelles solutions à des problèmes complexes, aidé les entreprises américaines à trouver des partenaires essentiels à leur réussite et compté sur des responsables militaires et du renseignement africains qui assumaient souvent des risques réels pour atteindre des résultats essentiels à notre sécurité partagée.



Nous savons qu'un engagement respectueux envers ces pays est essentiel à la protection de nos propres intérêts nationaux. Les États-Unis d'Amérique sont plus sûrs, plus sains, plus prospères et mieux équipés pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée lorsque nous travaillons avec nos partenaires africains, que nous les écoutons et les apprenons. Nous savons aussi que le monde entier est plus riche grâce aux contributions des Africains, y compris les nombreux Américains d'origine africaine.



Ce fut l'un des plus grands honneurs de notre vie de représenter les États-Unis d'Amérique à l'étranger. C'était aussi un privilège de vivre et d'apprendre des pays divers et spectaculaires de l'Afrique.



Nous espérons que vous réévaluerez votre point de vue sur l'Afrique et ses citoyens et reconnaissez les contributions importantes que les Africains et les Afro-Américains ont apportées à notre pays, à notre histoire et aux liens durables qui lieront toujours l'Afrique et les États-Unis.



Cordialement,







Ont signé :



