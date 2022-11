Nouvelle adhésion : Daouda Guèye officialise son entrée à Pastef

Daouda Guèye a choisi le siège départemental de Pastef Pikine pour officialiser son adhésion chez Les Patriotes. Cette nouvelle implication politique aux côtés de Ousmane Sonko est en adéquation avec les convictions panafricanistes de cette figure de proue du Mouvement FRAP France Dégage, rapporte Jotna Media. Pour Daouda Guèye, il s’agit d’une officialisation de son adhésion « au projet révolutionnaire, anti-impérialiste et panafricain des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité.» Professeur de philosophie, coordonnateur du Mouvement citoyen Taxawu Pikine et candidat de la Coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Pikine-Est lors des élections locales, il dit : « C’est ce projet qui a toujours sous-tendu les luttes dans lesquelles nous sommes engagés depuis toujours. C’est un héritage des années de lutte dans la clandestinité et dans la semi-clandestinité, portées pour une large part par des hommes et des femmes anonymes à travers le continent, à une époque où il n’y avait ni pluralité médiatique ni réseaux sociaux, qui échoit à notre génération. »