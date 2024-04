Mimi Touré sur l'accident de Koungheul : "Vivement une révolution routière"

Les réactions s'enchainent après l'accident survenu près de Koungheul, qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés. Aminata "Mimi" Touré, sur sa page Facebook, a appelé à une révolution routière pour freiner la récurrence des accidents. "La route a encore fait de nombreuses victimes non loin de Koungheul. J'adresse mes condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-elle d'abord écrit avant de poursuivre : "Vivement une révolution routière pour le respect strict des normes routières et le changement de comportement de tous les acteurs du transport routier." Selon les premières informations, l'accident a été causé par l'éclatement d'un pneu, sous le coup de la surcharge du bus. Le véhicule a ensuite dérapé avant de se renverser. Bilan : 14 passagers décédés et une quarantaine de blessés.