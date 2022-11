Meurtre à Kanel: un berger tue un cultivateur

Les relations conflictuelles entre les bergers et les cultivateurs ont provoqué une nouvelle victime. Cette fois-ci, c'est dans le département de Kanel, région de Matam, où une bagarre a viré au drame. Selon une source de Seneweb, un jeune berger a tué un cultivateur à l'aide de son arme blanche au cours d'une altercation. Après avoir commis le crime, le mis en cause s'était fondu dans la nature. Mais sa cavale n'a duré que le temps d'une rose. Et pour cause, il a été arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de SEME. Le présumé meurtrier aurait laissé paître son troupeau dans un champ. Ce qui n'avait pas plu à la victime d'après nos sources.