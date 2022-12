Me Moussa Sarr après l’audition: »Une demande de liberté provisoire introduite pour Pape Alé épuisé… »

Me Moussa Sarr qui parlait au nom du Pool d’avocats de Pape Alé Niang, a soutenu que l’audition du journaliste d’investigation s’est bien passée. Et que le journaliste s’est bien défendu devant le doyen des juges. Les avocats ont soutenu qu’une demande de mise en liberté provisoire a été introduite. « Globalement, l’audition s’est très bien passée, même si Pape Alé est très épuisé physiquement, à cause de la grève de la faim » a informé Me Moussa Sarr. Mais, ajoute-t-il, « il s’est bien défendu avec pertinence toutes les questions. Aussitôt après, le pool des avocats a introduit une demande de mise en liberté provisoire, et nous attendons les heures à venir une décision favorable dans ce sens. L’avocat d’informer que Pape Alé continue toujours sa grève de la faim, jusqu’à sa libération pour des questions de principes. Il a rappelé que Pape Alé Niang n’a jamais été entendu à la police où poursuivi sur le rapport d’Enquête interne de la gendarmerie.