« Macky et Sonko disposés à faire des compromis », Pierre Goudiaby Atépa

L’architecte Pierre Goudiaby Atépa a signalé des concertations en cours entre le Président Macky Sall et le leader de Pastef, Ousmane Sonko, dans le but de trouver une sortie de crise. Selon Atépa, qui affirme avoir discuté avec les deux parties, une atmosphère d’ouverture et d’humilité caractérise ces discussions. La médiation semble porter des fruits, avec des concessions envisagées pour apaiser la situation politique. Pierre Goudiaby Atépa, acteur clé de cette médiation, soutient que les deux hommes, Macky Sall et Ousmane Sonko, sont disposés à faire des compromis. « Le président de la République que j’ai rencontré veut la paix, j’en ai la conviction. Hier, c’était hier, aujourd’hui, c’est aujourd’hui. Le temps de la paix entre Sénégalais est arrivé. Entre la langue et les dents, il y a parfois des accrochages », a déclaré M. Goudiaby sur rfm. Dans ce contexte, le chef de l’État aurait demandé au gouvernement de préparer un projet de loi d’amnistie pour les événements liés aux émeutes de mars 2021 et juin 2023. Ce projet de loi devrait être soumis au Conseil des ministres ce mercredi.