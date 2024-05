Les importants accords signés entre Bissau et Dakar

Au cours du point de presse que les Présidents Faye et Embaló ont animé, le Sénégalais est revenu sur les relations entre les deux pays voisins. «Nous sommes liés par l’histoire, la parenté, la géographie, l’amitié et la coopération. Nous avons eu l’intelligence, à travers nos prédécesseurs, de faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous transmettrons», a-t-il dit. Il s’est engagé à renforcer ces liens historiques. Bissau et Dakar ont signé plusieurs accords relatifs à la Défense, à la sécurité ou encore à la formation. «Le Sénégal est tout à fait disposé à accueillir des étudiants et fonctionnaires bissau-guinéens parce que le rayonnement de la Guinée Bissau est celui du Sénégal aussi», a dit Diomaye Faye. Pour lui, les deux pays peuvent et doivent «faire plus». «Nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous avons. Les Secteurs privés des deux pays doivent mutualiser leurs efforts et leurs ressources pour augmenter les investissements. C’est une question d’intelligence économique», a ajouté le successeur de Macky Sall. Qui a annoncé, dans la foulée, que la Grande commission mixte entre les deux pays va se tenir «dans les meilleurs délais».