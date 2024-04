Le message de Barthélémy Dias au président Bassirou Diomaye Faye

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a réagi suite à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Le membre de Taxawu Sénégal a félicité le nouveau président, tout en lui souhaitant un règne prospère. "Au nom de toute la ville de Dakar, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations au président de la République du Sénégal, M. BASSIROU DIOMAYE FAYE, pour avoir prêté serment aujourd'hui. C'est avec un profond respect et un grand espoir que nous Vous accueillons dans VOS nouvelles fonctions. Puissiez-vous guider notre nation avec sagesse, compassion et détermination vers un avenir de prospérité et d'harmonie. Nous vous assurons de nos prières et de notre soutien dans cette noble mission", a écrit Barthélémy Dias.