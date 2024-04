La lettre du Président Faye à l’administration sénégalaise est une « invite à l’introspection », adressée à tous les Sénégalais (préfet)

La lettre que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressée aux fonctionnaires du Sénégal, et qui se résume essentiellement aux principes d’intégrité et d’éthique, est une « invite à l’introspection », adressée en réalité à tous les Sénégalais, a dit le préfet du département de Tivaouane. « Jub, Jubbal et Jubbanti [intégrité, bonne conduite et redressement] est un message qui s’adresse à tous les Sénégalais. A mon humble avis, c’est une invitation à l’introspection », a dit Mamadou Guèye, qui délivrait le message du Président Bassirou Diomaye Faye, lors du Gamou de Sokhna Oumou Khaïry Sy, précédant la Ziarra générale. « Ces trois mots résument ce que doit être la vie d’un individu sur terre », a souligné le préfet du département de Tivaouane qui délivrait ainsi, pour la première fois, le message du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye dans une assemblée religieuse. Mamadou Guèye, rapporte l'Aps, a également demandé au marabout Serigne Mansour Sy Dabakh de prier pour le président de la République, le gouvernement et toutes les autorités publiques.