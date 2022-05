Hivernage 2022: Dakar enregistre sa première pluie, le spectre des inondations plane...

Un hivernage précoce avait été annoncé, malgré des périodes où la pluie se ferait rare. Ce vendredi 27 mai, les premières gouttes ont commencé à tomber sur Dakar, quelques semaines après la zone sud où des traces de pluies y avaient été décelées.



Mais la pluie et Dakar ne font pas bon ménage, surtout en cette période où les chantiers sont à foison. Avec le BRT, des risques d'arrêt des travaux planent, sans compter l'impact sur les populations qui ne verraient pas d'un bon oeil la pluie. Cela va se répercuter sur l'environnement avec les eaux stagnantes, les maladies et le trafic routier qui sera plus que "mortel".



L'hivernage dernier a vu la banlieue souffrir de la pluie et dans certaines zones comme à Keur Massar, les populations se déplaçaient avec des embarcations comme les pirogues.



La pluie vient aussi dans une période où le Sénégal n'est pas au mieux, dans une période où la tension est à son paroxysme, tant sur le plan politique, sécuritaire (meurtres à foison) et sanitaire (décès de 11 bébés à Tivaouane).