Hajj: au moins 19 pèlerins étrangers décédés en Arabie saoudite

Au moins 14 pèlerins jordaniens et cinq iraniens sont morts en Arabie saoudite pendant le grand pèlerinage annuel du hajj, qui se tient sous une chaleur accablante, ont annoncé dimanche les autorités de leurs pays sans préciser les causes de leur décès. Le pèlerinage annuel du hajj, l'un des cinq piliers de l'islam, a débuté vendredi à La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, avec la participation de plus de 1,8 million de fidèles, la plupart venus de l'étranger. Il se déroule cette année en plein été, dans l'une des régions les plus chaudes au monde où le thermomètre a atteint 46 degrés samedi. Les autorités saoudiennes n'ont pas communiqué sur le nombre de cas d'hyperthermie observés parmi les pèlerins, mais l'an dernier, plus de 10.000 cas avaient été enregistrés, selon elles, dont 10% de coups de chaleur, le cas le plus grave. "Quatorze pèlerins jordaniens sont morts et 17 autres ont disparu lors de l'accomplissement des rituels du hajj", a déclaré dimanche le ministère jordanien des Affaires étrangères, d'après un communiqué publié par l'agence de presse officielle Petra. "Le ministère suit avec les autorités saoudiennes compétentes les procédures d'enterrement des pèlerins et de transport des corps de ceux dont les familles souhaitent que leurs corps soient transférés dans le royaume", a-t-il ajouté, précisant que les recherches se poursuivaient pour retrouver les 17 pèlerins disparus. Le chef du Croissant-Rouge iranien, Pirhossein Koolivand, a pour sa part indiqué que "cinq pèlerins iraniens avaient perdu la vie (...) à La Mecque et à Médine au cours du hajj cette année. Les détails des circonstances entourant la mort de ces pèlerins n'ont pas été communiqués dans l'immédiat. Tous les musulmans sont censés accomplir le hajj à La Mecque au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. Il consiste en une série de rites accomplis sur quatre jours.