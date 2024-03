Franc CFA : Moubarack Lo et Idrissa Diabira préviennent Bassirou Diomaye Faye

Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis, dans son programme, de doter le Sénégal d'une monnaie unique. Un projet phare qui, selon Moubarack Lo, ne sera pas facile à réaliser. Interrogé par "Jeune Afrique", le directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal pense que sortir du franc CFA ne serait pas viable pour le Sénégal. "Pour une intégration régionale réussie, il n’est pas viable que chaque pays adopte sa propre monnaie (…). L’abandon du franc CFA est un projet plus facile à dire qu’à faire", a déclaré Moubarack Lo, rappelant que sortir du franc FCFA est une entreprise complexe. Pour Idrissa Diabira, directeur général de l’Agence pour le développement et l’encadrement des PME (ADEPME), Diomaye Faye devrait profiter de son mandat pour régler les priorités au lieu de proposer une liste de projets. "Une fois élu, Bassirou Diomaye Faye et son équipe devront faire face aux réalités auxquelles le pays est confronté. Plutôt que de dresser une liste de projets dans tous les sens, il vaut mieux proposer des orientations, établir un cap. Un mandat ne dure que cinq ans", a prévenu Idrissa Diabira.