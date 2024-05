Dialogue national convié par Bassirou Diomaye Faye : La réaction de Zahra Iyane Thiam

Pour réformer et moderniser le système judiciaire, le président Bassirou Diomaye Faye a convié un dialogue national, ce 28 mai, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Un dialogue qui intervient quelques mois après celui convié par Macky Sall, que Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et une grande partie de l'opposition d'alors avaient décidé de boycotter. Sur les réseaux sociaux, Zahra Iyane Thiam, qui faisait partie du gouvernement de Macky Sall, a réagi à ce dialogue. Pour elle, mieux vaut tard que jamais. "Dialogue national du 28 mai. Mieux vaut tard que jamais. Il est heureux de constater que nous nous accordons enfin sur l'importance du dialogue et sur la nécessité d'adopter une posture républicaine lorsque l'intérêt supérieur de la Nation est en jeu", écrit-elle.