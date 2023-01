Déchéance de Mimi : « Vengeance et complots politiques ne se mangent pas… » (Guy Marius Sagna à Macky)

Le bureau de l’Assemblée nationale a voté mardi la déchéance de Aminata Touré suite à une requête de son parti originel, Apr, appuyée par le Parti démocratique sénégalais (Pds). A la grande désapprobation de son collègue, membre du groupe Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, sur sa page Facebook. « Macky Sall n’a toujours pas compris que la vengeance, les complots politiques, les règlements de comptes politiques, les tentatives de liquidation politique ne se mangent pas par les populations. Ils ne vont pas sortir le Sénégal du stade peu enviable de 20e pays le plus pauvre de la planète. Solidarité avec ma collègue député Aminata Touré ! Ils indemnisent les Cissé Lo, les Mbaye Ndiaye et invoquent leur jurisprudence ! Instrumentalisation de la justice ! Instrumentalisation de la police! Instrumentalisation de la gendarmerie ! » Instrumentalisation de l’assemblée nationale ! Normal pour un Macky instrumentalisé par ses maîtres impérialistes dont il est la marionnette. Dans 12 mois nous allons tourner la page Macky. GMS ». Et la victime, Aminata Touré, parle de violation de la loi, mais reste déterminée à poursuivre le combat contre le troisième mandat.