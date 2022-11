Décès de Bass Diakhaté et Pape Fall : Khalifa Sall rend hommage à des acteurs culturels de renom

Suite aux décès de Bass Diakhaté et Pape Fall, respectivement artiste comédien et chanteur compositeur, Khalifa Sall a présenté ses condoléances aux familles éplorées et au monde culturel dans un post sur Twitter. "Avec les disparitions respectives de Bass Diakhaté et Pape Fall, le Sénégal perd des acteurs culturels de renom, parmi les plus talentueux de leur époque. Je m'incline respectueusement et présente mes condoléances émues à leurs familles et au monde culturel ", a écrit l’ancien Maire de Dakar.