"Comment Ousmane Sonko va être emprisonné, tué et...", graves révélations de Pape Alé Niang

A en croire le journaliste, Ousmane Sonko aurait échappé au pire ce 29 juin 2022, date programmée pour leur marche, du reste, interdite par le préfet. "J'ai eu les informations sur un certain Ousmane Fall qui a promis la tête de Sonko à Macky Sall. D'ailleurs, il parle de Sonko en ces termes, le bandit. Pour la marche du 29, s'il est arrêté, on allait le transférer à la prison de Kédougou", a-t-il révélé.



Tué par balle





L'ancien de Sud Fm revient à la charge, en poussant les accusations: "je vous mets en alerte, pas pour vous apeurer. Il faut protéger votre leader car je sais qu'il est déterminé et n'a pas peur. L'autre projet macabre que le régime a contre lui, c'est de le tuer par balle et cela ne se se fera pas à Dakar. D'ailleurs, le même projet avait été ourdi en 2019, où il serait tué en Casamance et on aurait accusé ses parents", affirme-t-il avec fermeté.



Pour finir, il exhorte Ousmane Sonko à porter un gilet pare balles pour se protéger. "Ce n'est pas avoir peur que de le porter, mais pour se protéger. Macky Sall en portait en 2011, croyant qu'Abdoulaye Wade allait le tuer, mais il ne savait pas qu'il avait en face de lui un homme d'honneur", lâche Pape Alé Niang.