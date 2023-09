Collectivités territoriales : Mamadou Talla fait le point sur les mesures prises pour une sortie de crise avec l'intersyndicale des travailleurs

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a fait le point sur les dispositions prises par son département pour satisfaire les revendications de l'intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales. Le recensement des agents fonctionnaires et non fonctionnaires qui était un préalable pour l'augmentation des salaires est déjà fait. Le Premier ministre va les recevoir pour échanger avec eux sur les modalités de paiement. Les Collectivités territoriales qui n'auront pas les moyens pour respecter cette augmentation seront appuyées par l’Etat.