Abdoul Mbaye sur la Présidentielle : "La seule date qui respecte la Constitution, c'est le 25 février"

Après la décision du Conseil constitutionnel d'annuler le report de la Présidentielle du 25 février 2024, les acteurs politiques doivent désormais s'accorder sur une nouvelle date. Certains souhaitent que le scrutin ait lieu le 3 mars prochain, pour respecter les délais pour le départ de Macky Sall, un mois plus tard. Mais pour Abdoul Mbaye, il n'y a qu'une seule date qui respecterait la Constitution. "Le Sénégal a un gros problème. Ne faisons pas semblant de l’ignorer, car cela ne nous sortira pas de la crise. La seule date pour le scrutin de l’élection présidentielle respectant la Constitution (art. 31) et le Code électoral (art. LO 129) sous la contrainte absolue d’une fin de mandat le 2 avril, est celle du 25 février 2024, soit dimanche prochain", a écrit l'homme politique sur X. Et changer cette date n'est pas aussi simple. "La changer (date du 25 février, NDLR) passe par une dérogation à la Constitution (limitée à la date de l’élection) et/ou une modification du Code électoral. Ce n’est pas une opinion. Ce sont des faits", clame le leader de l'ACT. Ce qui rend encore floues les conditions de la désignation de la nouvelle date pour la Présidentielle. En effet, le vote de cette dérogation ou modification pourrait encore prendre des jours, alors que la date fatidique du 2 avril approche.