4,5 tonnes de cocaïne saisies à bord d'un cargo togolais

La police espagnole a annoncé samedi la saisie de 4,5 tonnes de cocaïne au large des îles Canaries à bord d'un cargo togolais qui venait d'Amérique latine. L'"Orión V", qui transportait du bétail depuis l'Amérique latine vers des pays du Moyen-Orient, était surveillé de près depuis plus de deux ans : il avait déjà été "contrôlé et fouillé, mais aucune drogue n'avait pu être trouvée à l'intérieur, malgré la présence d"'indices suffisants", explique la police. Un dispositif "aéronaval" a finalement permis mardi 24 janvier de mettre la main sur la cocaïne, dissimulée dans un silo censé servir à alimenter le bétail, ajoute-t-elle. L'opération, qui a mobilisé entre autres l'Agence anti-drogue américaine DEA, le centre opérationnel international d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), les autorités togolaises et la police espagnole, a permis d'arrêter les 28 membres de l'équipage, de neuf nationalités différentes. Le cargo "Orión V", qui battait pavillon togolais, avait les mêmes dimensions qu'un autre cargo togolais intercepté à la mi-janvier dans la même zone, à 62 miles au sud est des Canaries, le "Blume", sur lequel avait été retrouvée la même quantité de cocaïne. Ce sont donc au total neuf tonnes de drogue qui ont été saisies au mois de janvier, s'est réjoui la police dans son communiqué. Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique du sud, d'où provient la cocaïne, en font l'une des principales portes d'entrée de la drogue en Europe.