[ Vidéo] Guy Marius Sagna à Doudou Ka : "Arrêtez d'être le nervi de l'Apr"

Le député de Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a traité Doudou Ka de "nervi de l'Apr". "Vous envoyez des nervis à vos adversaires et parlez d'humanisation de la politique. Cessez d'être un nervi de l'Apr, pour le réussir", dit-il. Par ailleurs, le député a interpellé le ministre des Transports aériens sur les 50 millions F CFA qu'il a octroyés au Casa Sports. "Arrêtez d'amener l'argent des ministères dans vos localités pour des fins de clientélisme politique. D'autres clubs ont été champions du Sénégal et l'AIBD n'a jamais rien fait. C'est inadmissible de voler l'argent des ministères et des directions pour gagner leur base". Depuis quelques jours, pendant son temps de parole, les micros sont sabotés, selon Guy Marius Sagna. Ce qui a un impact sur la qualité de ses interventions, selon le député qui s'insurge contre ce sabotage. "Vous ne pouvez pas nous interdire de parler à la Rts, au journal 'Le Soleil' et à l'Agence de presse sénégalaise et nous saboter à l'Assemblée nationale. Il faut arrêter", note Guy Marius Sagna. Les détails dans la vidéo...