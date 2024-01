Victor Osimhen est tout proche de signer à Manchester United, le départ de Jürgen Klopp a choqué la presse mondiale

Manchester United est en pole position pour recruter Victor Osimhen, le monde du football est ému par la décision de Jürgen Klopp et l’OL se fait détruire par la presse française, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Vers un départ en Angleterre pour Osimhen Du côté de l’Italie, les dernières déclarations d’Aurelio de Laurentiis font couler beaucoup d’encre. Dans une interview accordée à la presse italienne, le président du Napoli a avoué, à demi-mot, que Victor Osimhen va quitter le champion d’Italie en titre cet été. Sa prolongation, qui a été actée il y a quelques semaines, serait une sécurité pour le club, qui lui a donné un bon de sortie. À en croire la presse anglaise, les clubs de Premier League sont toujours à l’affût, et veulent faire monter les enchères pour se l’offrir alors que sa clause libératoire serait de 120 millions d’euros. D’après The Manchester Evening News, Manchester United est le grand favori. Avec l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe, le club veut rentrer dans une nouvelle ère, et il pourrait faire du Nigérian la coqueluche du prochain mercato mancunien. En plus, le joueur a déjà avoué être fan du club depuis qu’il est enfant. Le choix de Klopp enflamme les fans du ballon rond L’homme qui fait la Une de tous les tabloïds britanniques ce samedi, c’est Jürgen Klopp. Tous les journalistes du pays ont été surpris par l’annonce de son départ à l’issue de la saison. En allemand, The Guardian donne déjà rendez-vous à ce coach qui a marqué l’histoire d’Anfield en lui disant «à la prochaine». Son choix de quitter Liverpool après 9 ans a fait «l’effet d’une bombe», comme l’écrit le Daily Mirror et ça a choqué les supporters. Le Daily Star fait déjà en sorte de garder les bons souvenirs, et surtout son sourire. Le journal rend hommage à un coach qui a «su remettre Liverpool au sommet du championnat anglais de façon pérenne». En Espagne aussi il fait la Une, comme dans Mundo Deportivo. Les journalistes espagnols ne comprennent pas cette annonce si tôt dans la saison et son remplaçant va devoir porter un lourd héritage. Bien sûr, la presse allemande n’est pas passée à côté de cette décision de l’ex-manager du Borussia Dortmund. Bild se demande déjà ce qu’il a prévu pour l’avenir. Ce qu’espèrent les fans de foot en Allemagne, c’est qu’il devienne le sélectionneur de la Nationalmannschaft après l’Euro à domicile, surtout en cas d’échec cuisant de Julian Nagelsmann. Les Lyonnais ne rassurent pas en Ligue 1 En France, le quotidien du Rhône Le Progrès reste inquiet pour la suite de la saison de l’OL, surtout après la défaite 3-2 à domicile contre Rennes. Mené 3-0 à la mi-temps, ce qui est qualifié d’indigne par les journalistes du média, les Lyonnais ont tout de même su sauver les meubles en seconde période. L’embellie lyonnaise est bien finie pour Le Progrès. L’Équipe de son côté retient la prestation de Martin Terrier, qui «a martyrisé son ancien club». À la peine pour contenir les attaques bretonnes, Lovren a illustré les difficultés de son équipe, particulièrement dans le premier acte. Les supporters lyonnais ne sont pas du tout sereins pour la fin de saison.