Tunisie : 14 migrants morts noyés au large de Sfax

Quatorze (14) migrants de pays d’Afrique subsaharienne sont morts noyés après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie. D’après l’annonce faite par les garde-côtes, cinquante-quatre (54) autres migrants ont été secourus. L’embarcation qui transportait ces migrants a coulé au large de Sfax (centre-est) dans la nuit de mercredi à jeudi. Le drame survient au moment où de nombreux migrants de pays d’Afrique subsaharienne cherchent à quitter la Tunisie après des propos jugés racistes et haineux du président tunisien Kaïs Saïed. Le 21 février, ce dernier avait affirmé que la présence en Tunisie de « hordes » d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne était source de « violence et de crimes » et relevait d’une « entreprise criminelle » visant à « changer la composition démographique » du pays. La Tunisie, pays d’Afrique du Nord dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l’île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants vers l’Italie. Selon des chiffres officiels italiens, plus de 32.000 migrants, dont 18.000 Tunisiens, sont arrivés clandestinement en Italie en provenance de Tunisie en 2022.