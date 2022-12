Sonko au procureur : ​«Vous avez falsifié le PV d’enquête pour me salir. Je ne réponds pas à vos questions »

En confrontation avec Adji Sarr dans l'affaire Sweet Beauty Spéa, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a encore refusé de répondre aux questions du Procureur de la république. « Vous êtes acteur du complot, vous avez falsifié le PV d’enquête pour me salir. Je ne réponds pas à vos questions », rapporte Bassirou Diomaye Faye, un des proches du maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko a aussi humilié Me El Hadji Diouf, l'avocat d'Adji Sarr: "Je ne répondrai pas à un avocat condamné définitivement pour agression sexuelle et qui aurait dû être radié du barreau et donc n’a pas sa place ici." persiste Ousmane SONKO dans le bureau du doyen des juges Maham Diallo où se poursuit la confrontation.