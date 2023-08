Sauvetage sur les côtes espagnoles: 42 migrants sénégalais dont 5 mineurs à bord d’une pirogue

Selon l’Agence espagnole Efe cité par le joural Bès bi, le Salvamar Adhara, un navire de sauvetage maritime a remorqué, mercredi 2 août, jusqu’au port de La Restinga, dans la municipalité d’El Pinar (Espagne), un cayuco à bord duquel se trouvaient 42 immigrants, dont cinq mineurs, qui viendraient du Sénégal. D’après la Direction insulaire de l’Administration générale de l’État, les occupants de cette pirogue ont quitté le port de Saint-Louis au Sénégal et tous sont arrivés en bonne santé. À leur arrivée au port, ils ont été pris en charge par l’Équipe d’intervention d’urgence immédiate (Erie) de la Croix-Rouge, le Service d’urgence des Canaries (Suc), le service de surveillance du port de La Restinga, la Garde civile et des membres de la police nationale. Les îles Canaries « préoccupées » par les conséquences que la crise politique au Sénégal a sur le phénomène migratoire. Selon les mêmes sources, les migrants ont été transférés à l’ancien centre sportif du village de San Andrés, dans la municipalité de Valverde, où ils restent en garde à vue jusqu’à leur renvoi. Par ailleurs, le gouvernement des îles Canaries a demandé au ministère de l’Intérieur espagnol de l’informer des mesures qu’il adopte face à l’arrivée croissante de migrants dans l’archipel en provenance du Sénégal. Le porte-parole de l’exécutif canarien, Alfonso Cabello, s’est dit préoccupé par les conséquences que la crise politique dans ce pays africain pourrait avoir sur le phénomène migratoire. « L’arrivée croissante de bateaux ces derniers jours a conduit les îles Canaries à devoir s’occuper de 51 mineurs migrants non accompagnés de plus, sans compter sur la solidarité d’autres communautés autonomes et sur le budget », a déploré M. Cabello.