Le tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré coupables, ce lundi 27 février, à un mois de prison avec sursis trois des trente-et-un « Patriotes » arrêtés lors de la première convocation de Ousmane Sonko dans le procès l’opposant à Mame Mbaye Niang. Les 28 autres ont été relaxés. Les personnes déclarées coupables d’avoir participé à une manifestation non déclarée sont « Mohamed Konaté, Joseph Diatta et Amadou Badiane« , selon l’avocat Me Khoureyssi Ba Ces manifestants ont été arrêté le 16 février dernier, lors du procès opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang et le leader du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko.