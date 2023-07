Ousmane Sonko se dit "prêt à pardonner" à Macky Sall et même à “oublier”

Dans un entretien accordé à France 24, Ousmane Sonko assure que Macky Sall "a dit à certains qu'il empêchera vaille que vaille sa candidature". La violence dont il est la victime "ne s'est jamais exercée avant", ajoute-t-il. Même s’il affirme n’avoir aucun contact officiel ou officieux avec le président, il affirme "être prêt à pardonner", et même à "oublier". Il souhaite à Macky Sall de "terminer ce mandat en beauté" et de "partir dans la sérénité". “La majorité des 17 millions de Sénégalais veut sa candidature”, estime-t-il. Et "si on va aux élections, je serai déclaré vainqueur au premier tour", conclut le président du Pastef.