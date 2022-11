Liverpool : Coup dur pour Jürgen Klopp suspendu…

Jürgen Klopp, entraineur de Liverpool, a été suspendu à cause de son comportement lors de la victoire contre Manchester City (1-0).L’entraîneur allemand sera en tribunes pour la réception de Southampton samedi (16 heures), en Premier League, rapporte lequipe.fr. Jürgen Klopp a été suspendu par la Fédération anglaise de football un match à cause de son comportement lors de la victoire contre Manchester City (1-0), le 16 octobre dernier. En effet, Klopp avait protesté de façon trop véhémente auprès d’un arbitre assistant après une faute non sifflée sur Mohamed Salah. Au-delà du carton rouge reçu, le technicien allemand avait reçu une amende de 35 000 €. Ce qui n’était du goût de la Fédération anglaise de football qui a fait appel de cette décision, obtenant ainsi gain de cause. Donc, en dernière analyse, Klopp ne pourra pas être sur le banc de Liverpool ce samedi