Ligue des Champions : Chelsea récidive contre le Milan, Antonio Rüdiger sauve le Real Madrid

Nouvelle soirée folle en Ligue des Champions où le Real Madrid a arraché un nul au bout de la nuit face au Shakhtar Donetsk (1-1) et Chelsea s'est offert l'AC Milan (2-0).

Le Real Madrid se sauve à la dernière seconde

Les résultats complets de cette soirée Ligue des Champions

C'était l'affiche la plus alléchante de ce mardi soir en Ligue des Champions. L'AC Milan accueillait Chelsea à San Siro, dans le cadre de la 4ème journée du Groupe E. Réduits à dix dès la 19ème minute suite à l'expulsion de Fikayo Tomori qui a amené le penalty transformé par Jorginho (1-0, 21e), les Rossoneri ont souffert face aux Blues qui ont rapidement doublé la mise grâce à Pierre-Emerick Aubameyang sur une très belle action collective (2-0, 34e). En seconde période, les Londoniens ont parfaitement contrôlé la rencontre, alternant entre phases de domination avec des opportunités dangereuses dictées par Aubameyang (56e) puis Chilwell (57e) et moments de gestion. Défaite logique des Milanais (0-2).Dans l'autre opposition du groupe E, le Dinamo Zagreb et le RB Salzbourg se sont quittés dos à dos (1-1). Nicolas Seiwald a rapidement ouvert le score après un gros travail du jeune Benjamin Šeško (1-0, 12e) mais les Croates ont eu du répondant avec un but de Robert Ljubičić (1-1, 42e) juste avant la pause. Une première période bien dominée par Zagreb qui s'est vu refuser deux réalisations, d'abord celle de Petkovic (19e) puis de Ljubičić (40e). Les Croates ont par la suite poussé pour passer devant au tableau d'affichage : Philipp Köhn a arrêté la tête de Dario Spikic (56e) et le coup franc de Sučić a frôle le poteau gauche (61e). Dans les dernières 45 minutes, Salzbourg a tout de même tenté plus de 11 frappes mais en n'en cadrant seulement deux. Un manque criant de réalisme qui a empêché les Autrichiens de faire mieux en Croatie.Avec le match nul (0-0) entre Manchester City et Copenhague, le Borussia Dortmund voulait en profiter pour recoller au classement face au Séville FC. Le match avait pourtant mal débuté avec l'ouverture du score de la tête de Tanguy Kouassi (1-0, 18e) sur un superbe coup franc excentré à gauche tiré par Ivan Rakitic. Mais sur son premier tir cadré, le BVB est parvenu à égaliser dans le sillage de Jude Bellingham sur un centre de l'ancien Parisien Thomas Meunier (1-1, 35e). Dortmund a mis le pied sur le ballon en seconde période mais n'a pas trouvé d'ouvertures dans le bloc bas et compact des Andalous, bien déterminés à conserver ce match nul (1-1).Avec le retour de Karim Benzema, les Merengues voulaient frapper un gros coup dans le groupe F. Après une entame maîtrisée en première mi-temps, le Real Madrid s'est fait surprendre au retour des vestiaires : Oleksandr Zubkov a trompé son compatriote Andriy Lunin, titulaire dans les cages espagnoles, de la tête sur un magnifique centre de Bogdan Mykhaylichenko (1-0, 46e). Les Ukrainiens ont bien failli réaliser le break grâce à Lassina Traoré mais le Burkinabé est tombé sur un grand Lunin puis sur la transversale (64e). Pendant longtemps, la Casa Blanca n'avait pas réussi à trouver la faille même si les hommes de Carlo Ancelotti ont eu les occasion, avec Tchouaméni (48e), Kroos (73e), Vinicius (87e) ou encore Rüdiger (90e+2). Mais à la toute dernière seconde, sur un centre de loin de Kroos, Rüdiger a repris le ballon de la tête pour égaliser (1-1, 90e+5). Un choc rugueux entre l'Allemand et le gardien Anatoliy Trubin qui a même interrompu la fin de rencontre. A Varsovie, le Shakhtar empoche un point précieux au classement (1-1).Dans l'autre match du groupe F, le Celtic Glasgow a manqué de réalisme et d'efficacité dans le dernier geste face au RB Leipzig. Malgré une domination de l'équipe écossaise, marquée par plusieurs actions franches dont deux montants touchés, les Bhoys n'ont pas réussi à ouvrir le score. Dans le second acte, les coéquipiers de Nkunku ont repris l'ascendant, mettant en danger le gardien Joe Hart sur une frappe de Willi Orban (49e). Le Franças Mohamed Simakan a également une belle opportunité mais son tir est passé au-dessus (69e). Même chose pour Nkunku qui n'a trouvé que les gants de Joe Hart (72e). Néanmoins, Timo Werner, lui, a trouvé la recette pour faire trembler les filets du Celtic Park. Sur une récupération de Silva qui a ensuite centré dans le tas, l'Allemand a ouvert le score de la tête (1-0, 75e). Buteur puis passeur : quelques minutes après le loupé de Giakoumakis pour le Celtic, Emil Forsberg a fait le break sur un service de Werner (2-0, 84e). Victoire des Allemands en Ecosse (2-0).Dinamo Zagreb 1-1 RB Salzbourg : Ljubicic (39e) / Seiwald (12e)AC Milan 0-2: Jorginho (21e, sp), Aubameyang (34e)Celtic 0-2: Werner (75e), Forsberg (84e)Shakhtar Donetsk 1-1 Real Madrid : Zubkov (46e) / Rüdiger (90e+5)Borussia Dortmund 1-1 FC Séville : Bellingham (35e) / Kouassi (18e)PSG 1-1 Benfica : Mbappé (39e, sp) / Joao Mario (61e)