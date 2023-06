Les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guéye libérés !

C’est une bonne nouvelle. Pape Ndiaye, journaliste de Walf Tv, et Serigne Saliou Guéye, chroniqueur de Sen TV et patron du quotidien Yoor Yoor, viennent d’être libérés, confirme DakarMatin. Pour rappel, Serigne Saliou Guéye a été arrêté pour publication d’écrits de nature à jeter le discrédit sur les actes ou décisions juridictionnels, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques et usurpation de la fonction de journaliste. Concernant Pape Ndiaye, il a été inculpé pour « outrage à magistrat » et « diffusion de fausses nouvelles » et écroué mardi 7 mars dernier. Le journaliste avait affirmé que la majorité des juges du parquet général s’étaient prononcés en faveur d’un non-lieu de M. Sonko, contre l’avis, selon lui, du procureur général qui leur a dit accomplir dans ce dossier la volonté du gouvernement pour un procès de l’opposant.